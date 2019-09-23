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23.09.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работу победителя конкурса соцрекламы разместят на здании телеграфа

Текст: Ирина Огилько

Первый конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" среди студентов московских творческих вузов откроется с 27 сентября в Москве. Как рассказали журналистам организаторы конкурса, он должен решить две важные задачи: дать социальной рекламе новый импульс и помочь молодежи с трудоустройством.

Социальные проекты уральцев вышли в финал международного конкурса

По словам руководителя департамента СМИ и рекламы Москвы Ивана Шубина, социальная реклама в городе перестала привлекать внимание - конкурс сможет помочь найти новые векторы развития и привлечет новых авторов. В конкурсе представлены три темы: трудоустройство молодежи, спорт для всех и открытая тема, где участники смогут затронуть актуальную для них проблематику. Можно участвовать одному или в составе группы.

Лучшую работу разместят на здании московского телеграфа, также победитель получит денежное вознаграждение и другие награды. Остальные отобранные работы разместят на крупных городских рекламных конструкциях, а зимой на территории "Винзавода" пройдет выставка конкурсантов. По расчетам организаторов, в конкурсе примут участие более 100 человек. Итоги подведут 27 ноября. Если конкурс окажется востребованным, его могут сделать ежегодным.

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