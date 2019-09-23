В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог

Жителям нового микрорайона Ямное под Воронежем до автобусной остановки приходится добираться по заросшему травой полю, а затем через лесополосу. Автобус в село не ходит, хотя для него уже и остановочные павильоны установлены.

Городские власти отказываются запустить рейсовый автобус в Ямное из-за плохих дорог в селе, пишет ОТР. Департамент транспорта мэрии поставил селянам условие: отремонтируйте дорожное покрытие по маршруту, тогда и автобус пустим.

Пока же обитатели пригорода - а их несколько тысяч человек, - вынуждены либо ходить пешком до трассы и ловить там проходящие маршрутки: то ли остановится, то ли нет, - либо вызывать такси.