На Сахалине застрелили убившего рыбака медведя

Сотрудники лесничества на Сахалине были вынуждены застрелить опасного медведя, смертельно ранившего работника рыболовецкого стана, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства региона Данилу Дударева.

Напомним, израненного хищником мужчину обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода, расположенного недалеко от рыболовецкого стана. Пострадавшего повезли в больницу, но по дороге он скончался.

По словам Данилы Дударева, вечером в воскресенье тот же медведь вновь пришел к рыболовецкому стану, где с момента происшествия дежурила группа охотоведов. Специалисты идентифицировали косолапого разбойника по следам. Опасное животное весом около 200 килограммов пришлось застрелить.

Выяснить все обстоятельства происшествия пока не удалось. Возможно, зверя привлек запах пищевых отходов, оставленных на крыльце одной из построек рыболовецкого стана.