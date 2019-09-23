В Чите организуют предпринимательский форум "Мой бизнес"

Правительство Забайкальского края и Московский финансово-промышленный университет "Синергия" подписали соглашение о подготовке и проведении в регионе предпринимательского форума "Мой бизнес". Он впервые состоится в регионе 26 октября.

Мероприятие организуют в рамках национального проекта по поддержке популяризации предпринимательства. Оно направлено на формирование положительного образа предпринимателя и повышение лояльности к ведению бизнеса. Форум проведут в 30 городах России. В общей сложности в нем примут участие более 300 тысяч человек.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Марат Мирхайдаров отметил, что сегодня ведется большая работа по формированию и повышению инвестиционного климата в Забайкалье.

- Мы хотим затронуть все аспекты для развития, начала и ведения бизнеса. Поэтому организуем площадки, где участники смогли бы обмениваться опытом, достигать каких-то договоренностей. Будем выяснять, чего не хватает развитию бизнеса и почему такой низкий инвестиционный рейтинг в регионе, и совместно решать эти проблемы. Со стороны правительства Забайкалья сделаем все, чтобы помочь предпринимателям комфортно вести бизнес в крае, развивать новые проекты, - подчеркнул Марат Мирхайдаров.

Исполнительный директор забайкальского регионального отделения "Опора России" Павел Волжин в свою очередь отметил, что Забайкальский край вошел в список субъектов, где пройдет форум "Мой бизнес", благодаря региональному правительству.

- Мы совместно с "Синергией" инициировали организацию форума. Совместно с правительством Забайкальского края и министерством экономического развития мы этого добились и сегодня будем иметь возможность принимать и встречать такое грандиозное событие в Забайкалье, - сказал он.

Принять участие в форуме может любой желающий. На мероприятии будут работать площадки по продвижению бизнеса, его "упаковке", автоматизации и другим направлениям. Спикерами выступят десять федеральных и шесть региональных экспертов.

- Первый форум "Мой бизнес" уже прошел в городе Иваново. Все было на высшем уровне, отзывы только положительные. Сейчас утверждаются список федеральных спикеров для проведения форума в Забайкаль", - прокомментировал руководитель школы бизнеса "Синергия" в Чите Цыден Цыденжапов.

Кстати, университет "Синергия" является оператором осуществления программы по популяризации предпринимательства от министерства экономического развития Российской Федерации. С 2015 года учреждением было организовано более 50 форумов в России и странах СНГ. За все это время более 250 бизнес-спикеров России и мира выступили на событиях "Синергии".