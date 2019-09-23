В Приморье ученые выступили против вылова лососевых в реках нацпарка

Специалисты национального парка "Земля леопарда" направили обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае. В нем содержится просьба оказать содействие в установлении дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также запрета на вылов лососевых в реке Нарва. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью Мария Окулова.

Обе реки протекают на территории национального парка, и вылов лососевых обедняет его биоразнообразие, препятствует естественному нересту.

Ученые нацпарка в письме обвиняют Барабашевский лососевый рыбоводный завод, что их деятельность привела почти к полному отсутствию на реке Барабашевка нерестящейся кеты. Предприятие ведет добычу кеты, из икры которой выводится молодь и впоследствии выпускается на волю. Но вместе с тем, в целях сохранения естественных нерестилищ в реках, а также для повышения выживаемости популяции, как правило, рыбзаводами устанавливаются "проходные дни". В это время вылов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек. По мнению представителей "Земли леопарда", в практике работы лососевого завода эти дни отсутствуют.

Между тем выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения". А охрана нерестящейся рыбы - одна из важных задач нацпарка.

- Рыбоводным заводом на реке Барабашевка вылавливаются практически все производители для закладки икры. Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря стараниям наших сотрудников, стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом, - отмечает директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

