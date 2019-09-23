Ликвидация аварийного жилья в Горнозаводском городском округе ускорилась

Во время рабочей поездки в Горнозаводский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главным федеральным инспектором Пермского края Сергеем Половниковым ознакомился с ходом ликвидации аварийного жилья в поселке Сараны.

Здесь к 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и региональной программы по ликвидации аварийного жилья будет расселено девять домов, в которых проживает более 140 человек. На это в общей сложности предусмотрено около 80 миллионов рублей. 33 жителя поселка переедут в новое жилье еще до конца текущего года. На это направлено 25,5 миллиона рублей из краевого бюджета.

Сейчас жители аварийных домов уже начали получать новое жилье по одному из двух существующих механизмов: либо они получают денежную компенсацию и покупают жилье самостоятельно, либо муниципалитет предлагает варианты, которые утвердила специально созданная комиссия.

По словам заместителя министра строительства Пермского края Фаины Минх, требования к такому виду жилья высокие. Внимание уделяется как материалу, из которого построен дом, так и отделке и состоянию коммунальных сетей.

- При этом продавец таких квартир дает гарантию три года, то есть при выявлении каких-либо недостатков переселенцам проведут ремонт бесплатно, - пояснила замминистра.

Как отметил губернатор, изначально ликвидация аварийных домов была запланирована на период до 2024 года, однако благодаря увеличению финансирования в рамках нацпроекта и поддержке президента сроки были изменены на более ранние.

- Национальный проект позволил высвободить краевые деньги, и мы смогли направить их на ликвидацию домов, которые прежде не были включены в план. При этом мы комплексно подошли к вопросу и дополнительно включили дома в этом же квартале, чтобы освободить площадку под новое строительство. В качестве варианта мы рассматриваем строительство на одном из участков школы, - сообщил Максим Решетников.

По словам главы региона, важным преимуществом освобождаемых участков является их обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Напомним, в Пермском крае в 2020-2021 годах планируется расселить и ликвидировать 224 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Из них 139 тысяч квадратов расселят благодаря федеральному финансированию, 85 тысяч квадратных метров - с помощью краевых средств.

Как пояснили в минстрое Прикамья, до 2021 года, с учетом обоих проектов, в благоустроенное жилье переедут 12 тысяч человек. Аварийный фонд будет ликвидироваться в 33 муниципалитетах, на территории которых есть аварийное жилье. На эти цели предусмотрено 9,7 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиарда - федеральное финансирование, 3,9 миллиарда рублей - средства краевого бюджета.