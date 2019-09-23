Новосибирский губернатор оценил благоустройство сельских территорий

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" необходим как гражданам, так и муниципальным образованиям. Его реализация ведется во всех муниципальных образованиях Новосибирской области. Это особо отметил глава региона Андрей Травников, выступая на оперативном совещании в правительстве области.

- В названии проекта есть слово "городской", но мы реализуем мероприятия и в сельской местности. Во многих населенных пунктах появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов, - сказал губернатор.

Андрей Травников обратил особое внимание на то, что реализация проекта ведется комплексно с другими федеральными проектами. В их числе - "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Инициативное бюджетирование".

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов сообщил, что в текущем году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств предусмотрены субсидии в размере 1,027 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета поступит 922 миллиона рублей, областного - 105 миллионов.

Всего по разным программам ведется благоустройство 175 объектов.

В настоящее время работы завершены на 99 объектах - это 80 придомовых территорий МКД и 19 общественных пространств. В стадии строительно-монтажных работ находится 62 объекта благоустройства - 37 придомовых территорий МКД и 25 общественных пространств.

Строительно-монтажные работы на всех объектах благоустройства планируется завершить до середины октября текущего года.

Справка



В числе крупных объектов благоустройства 2019 года - "Аллея Славы" в селе Прокудское Коченевского района, сквер "Спортивный" в городе Куйбышев, Монумент Славы в Новосибирске.