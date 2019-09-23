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23.09.2019 14:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В одном из детских магазинов города Ставрополя на продажу выставили 20-сантиметровую игрушечную фигурку, изображающую террориста Усаму бен Ладена. Фотографию находки выложили в группе "26-регион" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Пользователи Сети оперативно определили, в каком магазине сделано фото, а также узнали цену фигурки - около двух тысяч рублей. В самом детском магазине комментировать появление некогда террориста номер один отказались.

- Директора на месте нет, я на такие вопросы не буду отвечать, - ответила сотрудник магазина на просьбу корреспондента "РГ" уточнить, по чьему заказу и в каком количестве изготовлена эта игрушка.

Судя по фотографии, фигурка террориста выполнена с довольно подробными деталями, включая атрибуты одежды, а также черный флаг с арабской вязью. На полке он стоял рядом с героями из комиксов киновселенной Marvel.

Как известно, Усама бен Ладен являлся основателем международной террористической организации "Аль-Каида", которая стоит за рядом громких терактов, в том числе атакой на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В 2011 году террорист был уничтожен.

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