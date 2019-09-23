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23.09.2019 14:43
Проект: В регионах

Адыгея и Италия продолжат развитие совместных проектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках международной научно-практической конференции на тему "Адыгейский сыр: история, традиции, инновации" состоялась встреча главы РА Мурата Кумпилова с Почетным консулом Итальянской Республики в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани, а также профессором, ведущим специалистом Европейского Союза по вопросам нанобиотехнологии продуктов функционального назначения, ведущим научным сотрудником кафедры пищевой технологии Миланского университета Саверио Маннино.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Были обсуждены совместные проекты, а также дальнейшее сотрудничество в рамках укрепления российско-итальянских отношений.

Фото: Пресс-служба главы РА
Глава Адыгеи принял участие в работе Московского финансового форума

Мурат Кумпилов подчеркнул, что Адыгея готова к развитию многопланового сотрудничества с регионами Италии, созданию условий для привлечения инвестиций. Основой этому являются опыт работы республики с международными инвесторами, растущая конкурентоспособность региона, а также давние дружеские и деловые отношения между Адыгеей и Италией.

В частности, в республике уже давно реализуют совместные с итальянскими инвесторами проекты в сельском хозяйстве. По опыту итальянских коллег в Адыгее около девяти лет назад начали развивать интенсивное садоводство. Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены после визита делегации региона в автономную провинцию Больцано - Южный Тироль, схожую по климатическим условиям с Адыгеей. При выращивании земляники аграрии Адыгеи также используют рассаду, подготовленную по итальянской технологии "фриго". Предприятием по производству винодельческой продукции из Италии ввезены виноматериалы и посадочный материал для виноградников.

Как рассказал Пьерпаоло Лодиджиани, в настоящее время в Адыгее успешно реализуется проект выращивания чеснока, который будет продаваться под торговой маркой "Адыгейский чеснок". Стартовал еще один перспективный проект выращивания в Теучежском районе салата сорта "радиккьо". Это - новый на рынке России продукт. В рамках дальнейшего развития проекта в сфере АПК с итальянцами планируется построить складские помещения и холодильники для хранения выращиваемой продукции.

"Данная работа - это реальные шаги в реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано в рамках бизнес-миссии "Италия встречает Кавказ". Она состоялась в апреле прошлого года. Мы наметили много взаимовыгодных направлений, постепенно воплощаем их в жизнь и в дальнейшем готовы к сотрудничеству", - отметил Мурат Кумпилов.

Территориями для развития партнерских отношений могут стать образовательная сфера, здравоохранение, туристско-рекреационная отрасль, торговля и логистика, промышленность (лесопереработка, сельхозмашиностроение и оборудование для объектов туризма), зеленая энергетика.

Большое значение имеет развитие агропромышленного сектора и перерабатывающей промышленности. Здесь может быть много точек пересечения. Особенно это касается сыроварения. Итальянские сыры давно стали всемирно известными брендами, адыгейский сыр уже как популярный российский бренд пересек границы нашей страны.

В этой области возможно взаимовыгодное сотрудничество, которое становится актуальным в связи с действием ряда санкционных ограничений.

Республике интересен маркетинговый опыт Италии по продвижению молочной продукции в Европе, мнение экспертного сообщества и, конечно, оборудование, а также технологии, которые используются в молочной отрасли.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Продукцию должны знать. Поэтому адыгейский сыр нужно активно продвигать. В этом плане советую использовать санкционный период, который открывает дополнительные возможности для завоевания рынков сбыта. Есть много способов продвижения товара, но самый главный в маркетинге - качество и уникальность продукции, которым является адыгейский сыр. У него есть все составляющие для завоевания зарубежного рынка", - отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Почетный консул также сообщил о готовности оказать поддержку в рамках экспортного центра и помочь в организации участия производителей Адыгеи в специализированных выставках Италии. Высокий экспортный потенциал адыгейского сыра обозначил и Саверио Маннино, отметив перспективность дальнейшего сотрудничества в данной области.

В завершение было отмечено, что партнерство с представителями итальянских провинций является взаимовыгодным и важным для реализации идеи "Сделано с Италией". Ее обозначил посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано, который в апреле прошлого года посетил нашу республику. И сегодняшняя встреча - еще один шаг в этом направлении, подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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