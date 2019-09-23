Новости

Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст" 13:42
Российские волейболистки победили аргентинок на Кубке мира 13:33
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире 13:33
В Греции найдены богатые могилы македонских военачальников 13:31
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус с пассажирами 13:26
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России 13:25
На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика 13:19
В Красноярск прибыл круизный теплоход "Максим Горький" 13:13
Иран освободил британский танкер Stena Impero 13:11
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом 13:10
В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра 13:10
Работу победителя конкурса соцрекламы разместят на здании телеграфа 13:10
В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма 13:10
Алтайская пенсионерка перевела лжепсихологу 487 тысяч рублей 13:06
В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва 13:01
Лукашенко предупредил регионы, что под голословные обещания денег не будет 13:00
В Перми воспитанники частного детского сада спали на полу 13:00
59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья 12:57
В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности 12:52
Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД 12:33
Археологи определили истинный возраст древнеиндийского города 12:25
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 12:15
На Алтае ребенок задохнулся рядом с пьяной матерью 12:15
Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае пассажирский поезд Адлер - Краснодар сбил четырехлетнего мальчика, перебегавшего железнодорожные пути вместе со своим с дедушкой. Об этом "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В Севастополе лошадь раздробила лицо четырехлетней девочки

"ЧП произошло в 09.50 утра на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс в районе города Горячий Ключ. Машинист поезда заметил перебегающих мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте. Сейчас следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

По информации правоохранителей, мальчик гостил у бабушки с дедушкой на расположенном рядом хуторе Псекупсе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ