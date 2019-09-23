В Ахтубинске рабочий погиб на стройке

Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту гибели каменщика на стройке.

ЧП произошло на стройке многоэтажного дома. Строитель 1959 года рождения потерял равновесие и упал с высоты второго этажа с лестницы, на которой еще не было перил. От полученных повреждений он скончался на месте.

Сейчас, по информации пресс-службы следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.