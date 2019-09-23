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23.09.2019 15:25
Проект: В регионах

В РА изготовили самый большой в России круг адыгейского сыра

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее произвели самый большой в стране круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе Х Регионального фестиваля адыгейского сыра. В присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля этот рекорд был зафиксирован официально. Для этого в республику прибыл представитель Книги рекордов России Александр Пересвет.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Процесс установления и регистрации рекорда включал перекладывание сыра из корзины и взвешивание на специальных весах, которые имеют необходимые поверочные документы. Вес самого большого в России адыгейского сыра составил 34 килограмма 88 граммов, диаметр - 55 сантиметров, высота - 16 сантиметров. Для его приготовления понадобилось 200 литров цельного молока.

Фото: Алексей Гусев
В РА прошел Х фестиваль адыгейского сыра

Сыр варили в течение суток три мастера, соблюдая традиционную технологию. Она же была сохранена и при плетении специальной большой корзины из ивовых прутьев.

Рекордный адыгейский сыр изготовили накануне специалисты молзавода "Гиагинский" и посвятили рекорд 70-летию образования предприятия и 10-летию фестиваля адыгейского сыра.

После фиксации рекорда все желающие смогли сфотографироваться с самым большим в мире адыгейским сыром.

На подворьях и в экспозициях молзаводов на площадке фестиваля была организована дегустация сыров. По всем правилам кавказского гостеприимства гостей щедро угощали только что сваренным адыгейским сыром, а также другими национальными блюдами.

Более того, организаторы фестиваля провели независимую оценку качества и народное голосование по выбору самого вкусного сыра. Жюри оценивало как популярные, так и возрождаемые традиционные блюда из адыгейского сыра. В программу фестиваля также включен конкурс современных блюд, в которых используется адыгейский сыр. Дипломами фестиваля были отмечены лучшие мастера-сыровары и самые гостеприимные подворья.

"Адыгейский сыр - это во многих смыслах уникальный продукт: он полезен для здоровья, удобен в приготовлении множества разных блюд. Сегодня гости фестиваля смогли в этом убедиться. Спрос на адыгейский сыр растет. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок, стремимся к тому, чтобы наш экологически чистый продукт стал повседневным блюдом для широкого потребителя как в России, так и за рубежом. Для этого мы защитили наш национальный бренд "Адыгейский сыр", молзаводы наращивают мощности, проводят модернизацию. Установленный рекорд наглядно это демонстрирует. Я поздравляю всех с замечательным праздником, который стал одним из самых знаковых туристических мероприятий", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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