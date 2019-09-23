В РА прошел Х фестиваль адыгейского сыра

В Адыгее состоялся Х фестиваль адыгейского сыра. По инициативе главы РА Мурата Кумпилова была разработана масштабная программа юбилейного мероприятия. Начался фестиваль с деловой части программы.

На базе Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) прошла международная научно-практическая конференция на тему: "Адыгейский сыр: история, традиции, инновации".

В ней приняли участие представители республиканской власти, производители адыгейского сыра, ученые и общественники, а также иностранные гости - Почетный консул Итальянской Республики в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани, профессор, один из ведущих ученых и специалистов Европейского Союза по вопросам нанобиотехнологии продуктов функционального назначения, ведущий научный сотрудник кафедры пищевой технологии Миланского университета, специалист в области пищевой химии Саверио Маннино, представители Белоруссии, Ливии.

В рамках конференции в МГТУ были организованы выставки достижений ученых МГТУ, а также продукции молокоперерабатывающих предприятий Республики Адыгея и экспозиция "Адыгейский сыр в кухне народов мира".

Открылась конференция пленарным заседанием. Собравшихся приветствовал глава РА, отметив актуальность обсуждаемой темы. Мурат Кумпилов подчеркнул, что производство адыгейского сыра - перспективное направление развития агропромышленного комплекса региона и приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов.

"На адыгейский сыр сейчас высокий спрос. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России, и в масштабах страны его можно смело считать общенациональным брендом. Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны. Вывод очевиден: наращивание его производства будет иметь множественный эффект, даст новый импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, а также развитию туризма и индустрии сервиса", - отметил руководитель Адыгеи.

В связи с этим в республике определены целевые показатели по ряду направлений деятельности, стратегическим из них является молочное животноводство. Для его развития с 2015 по 2019 год 27 крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлены гранты. Глава Адыгеи также поручил минсельхозу РА на региональном уровне создать дополнительные меры поддержки и новые механизмы стимулирования.

"Важно, чтобы наши сельхозпроизводители, имеющие более 500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, занимались не только растениеводством, но и животноводством. Оно должно стать для них привлекательным и рентабельным", - поставил задачу Мурат Кумпилов.

Кроме того, в Адыгее уже выполняются поручения главы региона по активному формированию сырьевой базы. В частности, реализуется инвестиционный проект ООО "Мирный-Адыгея" строительства молочно-товарного комплекса, рассчитанного на производство и переработку козьего молока на 24 тысячи голов дойного стада (в том числе в рамках 1-й очереди предусмотрено строительство комплекса на 2000 голов стоимостью 605,5 млн рублей).

Всего же в рамках проекта планируется ввести 12 ферм и построить мини-завод по переработке козьего молока производительностью до 5 тысяч литров в смену.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что основой для наращивания производства адыгейского сыра является защита исключительных прав на использование названия "Адыгейский сыр", активная работа "Союза производителей продукции "Сыр Адыгейский" по продвижению и защите бренда. Способствовать этому будет и соответствующий закон о региональных брендах, который в июле подписал президент страны.

О производстве сыров в Италии, в том числе всемирно известного пармезана, рассказали итальянские гости, подтвердив правильность выбранного пути по созданию Союза производителей продукции "Сыр Адыгейский". Пьерпаоло Лодиджиани отметил, что особую роль в Италии играет Ассоциация производителей сыров. Она несет коллективную ответственность за качество выпускаемой продукции, осуществляет контроль всего процесса производства. В целом такой подход стимулирует производство исключительно качественной продукции, защищенной местом его происхождения.

В свою очередь Саверио Маннино отметил, что качество производства начинается с кормовой базы, качественного поголовья КРС и завершается готовым продуктом, брендированием территорий, где он произведен. Именно этого должны добиваться производители адыгейского сыра.

В Адыгее работа, проделанная в данном направлении, уже дает свои результаты: начали расти объемы производства молзаводов республики; "Адыгейский сыр" как популярный гастрономический бренд уже вышел не только за пределы республики, но и страны; постепенно расширяется география экспорта.

Так, в 2017 году в Адыгее произведено 12,8 тысячи тонн сыров, в том числе 2,3 тысячи тонн адыгейского сыра; в 2018-м - 13,4 тысячи тонн, в том числе 3,1 тысячи тонн адыгейского сыра. За первое полугодие этого года выпущено 6,8 тысячи тонн, из них 2 тысячи тонн адыгейского сыра. К 2020 году планируется нарастить производство до 16 тысяч тонн.

Отдельное внимание было уделено вопросам качества выпускаемой ими продукции. Для развития производства сыра предприятия отрасли были полностью модернизированы. Это увеличило их потенциал. В 2018 году переработано 178 тысяч тонн сырого молока. Сегодня предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тысяч тонн молока в год. А с запуском нового производства ООО "Тамбовский" мощности переработки достигнут 335 тысяч тонн.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, в Стратегии развития региона особое место занимает производство экологически чистой продукции со знаком качества.

"Мы хорошо понимаем, что вся производимая продукция должна соответствовать заявленному уровню качества. Нашим производителям это удается, что подтверждается соответствующими исследованиями. У нас уже создана хорошая производственная база. Молзаводы за последние годы увеличили мощности на 42 процента, но у нас есть к чему стремиться. Важна кооперация, дальнейшая модернизация, использование передовых технологий и лучших практик", - отметил глава Адыгеи.

В ходе конференции Мурат Кумпилов наградил лучших работников молзаводов Адыгеи. Далее работа конференции продолжится по секциям. Ученые и производители адыгейского сыра обсудили проблемы идентификации и экспертизы качества адыгейского сыра, вопросы использования нетрадиционного растительного сырья в производстве пищевых продуктов функционального назначения, внедрения прогрессивных технологий комплексной переработки основного и вторичного молочного сырья в производстве адыгейского сыра.