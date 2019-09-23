В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) за попытку теракта приговорен к десяти годам колонии строгого режима 29-летний житель Северной Осетии.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина обвиняется в приверженности к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в покушении на теракт и в незаконном приобретении, хранении боеприпасов.

По версии следователей, он планировал совершить теракт в селе Чермен Пригородного района республики Алания. В 2018 году подсудимый познакомился в одной из соцсетей с человеком, передавшем ему инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и методички о способах разведки и убийства людей.

Однако свои планы он реализовать не успел, его задержали сотрудники силовых структур. При обыске у осужденного нашли самодельное взрывное устройство.

Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.