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23.09.2019 13:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Российские и китайские фермеры отмечают праздник урожая

В районе Айхуэй города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян китайские и российские фермеры сегодня проводят Праздник урожая. Организаторы превратили поля и луговую зону в естественную сцену для праздничных концертов и презентаций экологически чистой сельхозпродукции местного производства, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
На празднике демонстрируют достижения в развитии "зеленого" сельского хозяйства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая На празднике демонстрируют достижения в развитии "зеленого" сельского хозяйства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
На празднике демонстрируют достижения в развитии "зеленого" сельского хозяйства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Такая сцена, по замыслу организаторов, позволяет в полной мере продемонстрировать новые достижения района Айхуэй в области развития "зеленого" сельского хозяйства и новый облик сельской местности и фермеров.

В этом году отмечается 70-я годовщина образования КНР и 70-летие установления китайско-российских дипломатических отношений. В последние годы район прилагает большие усилия для создания китайско-российской трансграничной зоны сотрудничества с приоритетом развития сельскохозяйственного сотрудничества между странами. За первые 9 месяцев 2018 года товарооборот сельхозпродукции района Айхуэй достиг 13,2 миллиона долларов, увеличившись на 20,09% в годовом исчислении.

Открытие хэйхэского участка пилотной зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян позволило продемонстрировать преимущества Китая и России в сельскохозяйственной торговле, способствовать дальнейшему продвижению "производственной координации", усилению развития брендовой продукции в сельском хозяйстве, торговле, туризме и культуре, а также содействовать расширению сфер и повышению уровня двустороннего сельскохозяйственного сотрудничества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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