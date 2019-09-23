Российские и китайские фермеры отмечают праздник урожая

Такая сцена, по замыслу организаторов, позволяет в полной мере продемонстрировать новые достижения района Айхуэй в области развития "зеленого" сельского хозяйства и новый облик сельской местности и фермеров.

В этом году отмечается 70-я годовщина образования КНР и 70-летие установления китайско-российских дипломатических отношений. В последние годы район прилагает большие усилия для создания китайско-российской трансграничной зоны сотрудничества с приоритетом развития сельскохозяйственного сотрудничества между странами. За первые 9 месяцев 2018 года товарооборот сельхозпродукции района Айхуэй достиг 13,2 миллиона долларов, увеличившись на 20,09% в годовом исчислении.

Открытие хэйхэского участка пилотной зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян позволило продемонстрировать преимущества Китая и России в сельскохозяйственной торговле, способствовать дальнейшему продвижению "производственной координации", усилению развития брендовой продукции в сельском хозяйстве, торговле, туризме и культуре, а также содействовать расширению сфер и повышению уровня двустороннего сельскохозяйственного сотрудничества.