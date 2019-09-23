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Рубрика: В мире

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Зигмунд Йен. Фото: AP Photo Зигмунд Йен. Фото: AP Photo
Зигмунд Йен. Фото: AP Photo

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в субботу в возрасте 82 лет. Об этом сообщило Германское космическое агентство.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА новости
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"Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - говорится в заявлении главы агентства Паскаля Эренфройнда. Он подчеркнул, что Йен выстраивал мосты между Востоком и Западом, всегда выступал за использование космоса в мирных целях, пишет ТАСС.

В 1978 году Зигмунд Йен стал первым немцем, который отправился в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он полетел на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР Йен сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством.

В мире Европа Германия Общество Космос
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