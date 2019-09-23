Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в субботу в возрасте 82 лет. Об этом сообщило Германское космическое агентство.

"Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - говорится в заявлении главы агентства Паскаля Эренфройнда. Он подчеркнул, что Йен выстраивал мосты между Востоком и Западом, всегда выступал за использование космоса в мирных целях, пишет ТАСС.

В 1978 году Зигмунд Йен стал первым немцем, который отправился в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он полетел на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР Йен сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством.