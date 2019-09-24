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24.09.2019 14:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Экономика Китая выросла в 175 раз за 70 лет

Реальные располагаемые доходы населения Китая выросли в 60 раз за 70 лет с момента образования республики, а ВВП на душу населения за тот же период - в 71 раз. Национальный ВВП Китая за 70 лет вырос в 175 раз, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" со ссылкой на руководителя Госстатуправления КНР Нин Цзичжэ.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Сегодня Китай - крупнейшая в мире страна по объемам промышленного производства, она занимает первые строчки по масштабам производства 220 видов промышленной продукции. КНР также находится на первом месте в мире по масштабам производства электроэнергии, протяженности высокоскоростных железных дорог и шоссе.

Китай при этом поддерживает высокие темпы развития сельского хозяйства. Он занимает первое место в мире по производству зерновых и мяса. В опубликованной накануне Белой книге по правам человека в Китае подчеркивается: "Китай смог накормить 20% населения планеты, обладая лишь 9% мирового фонда плодородных почв и 6,6% мировых запасов пресной воды".

Нин Цзичжэ подчеркнул, что благодаря активному экономическому развитию Китаю удалось практически полностью искоренить нищету, а с 1949 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась более чем в два раза, с 35 до 77 лет.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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