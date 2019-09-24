Экономика Китая выросла в 175 раз за 70 лет

Сегодня Китай - крупнейшая в мире страна по объемам промышленного производства, она занимает первые строчки по масштабам производства 220 видов промышленной продукции. КНР также находится на первом месте в мире по масштабам производства электроэнергии, протяженности высокоскоростных железных дорог и шоссе.

Китай при этом поддерживает высокие темпы развития сельского хозяйства. Он занимает первое место в мире по производству зерновых и мяса. В опубликованной накануне Белой книге по правам человека в Китае подчеркивается: "Китай смог накормить 20% населения планеты, обладая лишь 9% мирового фонда плодородных почв и 6,6% мировых запасов пресной воды".

Нин Цзичжэ подчеркнул, что благодаря активному экономическому развитию Китаю удалось практически полностью искоренить нищету, а с 1949 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась более чем в два раза, с 35 до 77 лет.