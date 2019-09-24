Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность

Временно сформированное подразделение обеспечивало действия танковой дивизии, находившейся на направлении главного удара, воюющей с условным противником армейской группировки.

Применение нового формирования в три раза увеличило огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты округа. Данное оружие успешно поражало различные цели, в том числе и бронированную технику.

По мнению военных экспертов многих стран мира, ТОС-1А можно считать одним из самых разрушительных видов оружия российских сухопутных войск.

В настоящее время в войска поступают усовершенствованные варианты этой системы, унифицированные с основным боевым танком Т-72Б3. Также доработаны и 220-мм неуправляемые реактивные снаряды. Теперь они обрели способность уничтожать объекты, расположенные на расстоянии в 6 000 метров.

Свои боевые возможности "Солнцепеки" продемонстрировали во время боевых действий в Сирии и Ираке.

Сообщалось, что недавно такие "танковые огнеметы" были закуплены военными Алжира и Саудовской Аравии.