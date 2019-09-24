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24.09.2019 19:15
Рубрика: Культура

Фильмы с Брэдом Питом и Шайа Ла Бафом - на фестивале "Амфест"

Текст: Сусанна Альперина

24 сентября в Москве начинает свою работу фестиваль американского кино "Амфест". Он продлится до 27 октября. А показы пройдут еще в 25 городах нашей страны - в рамках межгосударственного сотрудничества, при официальной поддержке посольства США в Москве. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

14-й по счету "Амфест" откроется фильмом "Арахисовый сокол", который получил приз зрительских симпатий на фестивале SXSW. Это - роад-муви и комедия одновременно, в которой сыграли Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс и другие. Режиссеры - Тайлер Нилсон и Майк Шварц.

В российский прокат выходит фильм о Леонардо да Винчи

Гость фестиваля в этом году кинорежиссер Абель Феррара. В России его самой известной работой стал клип на песню "Калифорния" французской певицы Милен Фармер. Но на его счету еще и фильмы, и сериалы, а сейчас он привезет картину "Томас" с Уиллемом Дефо в главной роли. Фильм в этом году входил в одну из программ Каннского кинофестиваля - там состоялась его премьера. Интересно, что на роли жены и дочки главного героя Абель Феррара утвердил свою жену, прекрасно говорящую по-русски Кристину Кириак, и дочь Анну. Съемки проходили в римской квартире режиссера.

В рамках "Амфеста" пройдет показ фильма Джеймса Грея "К звездам", главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Картину покажут как раз в день ее выхода в российский прокат - 26 сентября.

Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости
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"Есть на "Амфесте" и американские фильмы неамериканцев: фестиваль объединяет фантазийную эпопею аргентинского двойника Сержа Генсбура "Инициалы С.Г." Рании Аттиех и Даниэля Гарсиа с короткими метрами культового грека Йоргоса Лантимоса ("NIMIC") и начинающего режиссера из Беларуси Дарьи Жук ("The Real American"). Романтические комедии "Ода к радости" и "Хорошая осанка" соседствуют с триллером "Они ползут за тобой", детективная комедия "Безумные каникулы" - с тонкими драмами "Звук тишины" и "Микки и медведь". "Фильмов - много, все - разные, незначительных - нет", - пишет кинокритик Вадим Рутковский, представляя программу фестиваля этого года.

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