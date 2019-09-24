Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону

Министр обороны США призвал Германию увеличить расходы на оборону.

По мнению Марка Эспера, у этой европейской страны есть все возможности, чтобы делать инвестиции в укрепление потенциала альянса.

При этом он добавил, что Германия вносит наибольший после Соединенных Штатов вклад в операции НАТО, являясь для Вашингтона важным союзником в различных регионах мира.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал немецкие власти за то, что они тратят мало денег на армию. Напомним, согласно достигнутым пять лет назад договоренностям, все входящие в международный альянс страны должны увеличить свои расходы на оборонку до 2% от ВВП. Однако Германия пока тратит лишь 1,5 процента, сообщает ТАСС.