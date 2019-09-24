Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков раскрыл журналистам новые подробности о кустарно произведенных ударных беспилотниках. С их помощью, напомним, действующие в Сирии террористы уже несколько месяцев безуспешно пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Разговор шел как раз на этой авиационной базе и сопровождался демонстрацией попавших в руки наших военных самодельных дронов. По словам Конашенкова, речь идет о достаточно серьезных летательных аппаратах.

В Минобороны России не сомневаются, что в их сборке террористам оказывают помощь извне. Так, максимальная дальность действия сбитого в сентябре в провинции Латакия ударного беспилотника достигает 150 километров, а высота полета - 4 тысячи метров. На ударный аппарат установлена система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. "На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка- обыкновенная бочка с бензином на пять литров",- рассказал Конашенков.

При подлете к назначенной цели специальный механизм дрона с высоты полтора-два километра сбрасывал на цель боеприпас. "С одной стороны, уровень авиамодельного кружка. А с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса,- нужно серьезное техническое образование",- отметил генерал.

Он признал, что боевики и их покровители постоянно совершенствуют технические решения. "Анализируя беспилотники, которые попадают в руки специалистов, мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", - подчеркнул Конашенков.

На одном из самодельных беспилотников террористов была бензиновая двигательная установка - обыкновенная бочка с бензином на пять литров

Между тем известно, что боевики с весны пытались атаковать нашу авиабазу в Хмеймиме посредством как минимум 13 беспилотников. Они также выпустили по ней три десятка реактивных снарядов из систем залпового огня.

Так, вечером 3 сентября комплексы ПВО, прикрывающие российскую авиабазу, сбили два ударных беспилотника боевиков. Причем оба аппарата, приближавшихся к нашему военному объекту с северо-запада, были уничтожены на безопасном для аэродрома расстоянии. Предыдущая попытка налета на авиабазу Хмеймим с помощью дронов была предпринята террористами 11 августа. Тогда в атаке участвовали шесть маневрирующих беспилотников. Все они также были уничтожены российскими средствами ПВО.

Стрельба велась с контролируемых террористами районов провинции Идлиб. Оттуда же боевики запускали дроны. Эти данные в эфире телеканала "Россия-24" сообщил командир дислоцированного в Сирии зенитного ракетного полка.

Для предотвращения подобных нападений с воздуха наши летчики наносят точечные авиаудары по мастерским боевиков, где они делают дроны, и складам с готовыми беспилотниками и запчастями к ним. А сама авиабаза Хмеймим и наш военно-морской объект в сирийском порту Тартус от атак с воздуха надежно прикрыты комплексами ПВО ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М1", а также зенитными ракетными системами дальнего действия С-400 "Триумф".