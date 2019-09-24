Румас подверг критике использование транзитного потенциала

На необходимость оперативного исправления ситуации с экспортом транспортных услуг обратил внимание 24 сентября премьер-министр Беларуси. На заседании президиума Совета министров Сергей Румас был вынужден признать, что "транзитный потенциал республики используется не в полной мере", информирует БЕЛТА.

Анализирую сложившуюся конъюнктуру в отрасли, премьер констатировал, что правительство не в полной мере использует преимущества государства, его географическое положение на пути транзитных потоков Север - Юг и Запад - Восток. Напомнив, что РБ одной из первых присоединилась к китайской инициативе "Пояс и путь" и стала одной из его узловых точек, он высказал убеждение, что "развитие в данном направлении идет недостаточными темпами".

Кроме того, дополнительным стимулом для развития транспортной деятельности должны стать и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", мультимодальный промышленно-логистический комплекс в поселке Болбасово. По оценке Румаса, несмотря на то что транспортная отрасль страны в целом работает стабильно, "не все доведенные планы на 2019 год выполняются".

Определенные проблемы, по его словам, требующие решения, есть в каждой подотрасли. Отмечается, в частности, падение грузооборота и, как следствие, снижение валовой добавленной стоимости по транспортной деятельности. Транспортные услуги, напомнил докладчик, формируют существенную часть объема экспорта услуг - 44 процента. Вместе с тем их рост в текущем году крайне низок, уточнил премьер и предложил рассмотреть не только причины недостаточного развития транспортной отрасли, но и предложения по исправлению ситуации.