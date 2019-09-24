Москва примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"

Правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет со 2 по 5 октября в столичном ЦВЗ "Манеж".

В ходе работы форума Москва представит результаты и поделится планами развития топливно-энергетического комплекса города, расскажет об опыте реализации инновационных и цифровых решений в данной сфере для создания комфортной среды и повышения качества жизни горожан.

"Топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, это уникальная по мировым масштабам система: мощность энергосистемы Москвы превышает мощность отдельных мегаполисов и стран. За последние 9 лет Москва внедрила множество инновационных и цифровых решений, которые вывели энергоэффективность города на новый уровень, улучшили экологию и обеспечили бесперебойной энергией горожан и бизнес", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В рамках форума будут обсуждены технологии по обеспечению надежности и безопасности систем, увеличение энергетических мощностей с сокращением затрат на их обслуживание, а также какие изменения необходимо внести в законодательство для внедрения новых решений, какую поддержку может оказывать государство для стимулирования этого процесса.

"Создание комфортной городской среды - драйвер городского развития, и топливно-энергетический комплекс становится одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в городе. ТЭК городов развивается, исходя из запросов горожан. Городу важно правильно выстроить взаимодействие с горожанами и вовлекать их в процесс принятия решений и в реализацию проектов", - отметил Петр Бирюков.