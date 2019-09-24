Закон Пермского края от 23 сентября 2019 года № 452-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 19 сентября 2019 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством утверждает величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год в размере 8 777 рублей.

Статья 2. Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края М.Г.Решетников

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