Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн

Россия не будет участвовать в гонке вооружений, которую повлечет выход США из ДРСМД. Наша страна способна обеспечить и ядерный паритет, и свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со студентами в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

На вопрос, можно ли считать, что после выхода США из ДРСМД начинается гонка вооружений, Песков сказал: "Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент Путин".

Только ядерный паритет - гарантия отсутствия крупных войн, считает представитель Кремля. "И в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность", - заверил пресс-секретарь президента.