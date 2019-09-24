Пять человек пострадали в результате землетрясения в Иране

В Иране в результате землетрясения ранения получили пять человек, сообщил иранский Центр управления кризисными ситуациями.

По его данным, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе населенного пункта Изе южной провинции Хузестан в 12:31 по местному времени (12:01 по московскому). Очаг залегал на глубине 12 километров.

В результате стихии три мужчины и две женщины, получившие легкие ранения, доставлены в медицинские учреждения. О возможных жертвах сведения пока не поступали. В учебных заведениях города объявлены внеплановые каникулы до выяснения сейсмической обстановки.

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западной провинции Керманшах пострадали около 800 человек.