Председатель КНР поздравил крестьян с Днем урожая

Как отметил Си Цзиньпин, достижения в области сельского хозяйства являются результатом совместных усилий всей страны, партии и крестьян. День урожая стал первым в Китае профильным праздником фермеров. Хотя официально он отмечается один день, мероприятия в его рамках будут проходить на протяжении полумесяца, отметили ранее в министерстве сельского хозяйства. Представитель Минсельхоза подчеркнул, что проведение Дня урожая будет содействовать расширению сельскохозяйственного рынка и повышению доходов крестьян. Планируется, что в ходе праздника пройдут ярмарки сельхозпродукции, которые будут способствовать увеличению объемов продаж, и как следствие - обогащению селян.

В этом году на День урожая в КНР вышел в эфир новый канал Центрального телевидения Китая "Сельское хозяйство и село". Он будет вещать по 18 часов в сутки. Си Цзиньпин выразил поздравления в связи с официальным запуском нового канала. Он надеется, что новый канал заботится о сельском хозяйстве, сельских районах и крестьянах, внесет свой вклад в победу в борьбе с нищетой, содействие реформированию и развитию сельского хозяйства и сельских районов Китая и осуществление возрождения сельских районов.