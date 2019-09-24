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24.09.2019 08:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Председатель КНР поздравил крестьян с Днем урожая

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил крестьян с Днем урожая, который отмечается в Китае с минувшего года на День осеннего равноденствия. Глава государства отметил, что от сельского хозяйства зависит развитие страны, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Как отметил Си Цзиньпин, достижения в области сельского хозяйства являются результатом совместных усилий всей страны, партии и крестьян. День урожая стал первым в Китае профильным праздником фермеров. Хотя официально он отмечается один день, мероприятия в его рамках будут проходить на протяжении полумесяца, отметили ранее в министерстве сельского хозяйства. Представитель Минсельхоза подчеркнул, что проведение Дня урожая будет содействовать расширению сельскохозяйственного рынка и повышению доходов крестьян. Планируется, что в ходе праздника пройдут ярмарки сельхозпродукции, которые будут способствовать увеличению объемов продаж, и как следствие - обогащению селян.

В этом году на День урожая в КНР вышел в эфир новый канал Центрального телевидения Китая "Сельское хозяйство и село". Он будет вещать по 18 часов в сутки. Си Цзиньпин выразил поздравления в связи с официальным запуском нового канала. Он надеется, что новый канал заботится о сельском хозяйстве, сельских районах и крестьянах, внесет свой вклад в победу в борьбе с нищетой, содействие реформированию и развитию сельского хозяйства и сельских районов Китая и осуществление возрождения сельских районов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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