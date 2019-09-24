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24.09.2019 12:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" отправил в отставку Мактавиша

Текст: Максим Домчев

Старший тренер ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности после неубедительного старта команды.

Об отставке старшего тренера сообщил официальный сайт команды. Исполняющим обязанности наставника команды назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В составе ярославцев он дважды побеждал в чемпионате России, а после завершения карьеры работал в фарм-клубе "Локомотива" и возглавлял несколько клубов Высшей лиги.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ЦСКА победил "Локомотив" в регулярном чемпионате КХЛ

Причина отставки очевидна. После восьми сыгранных матчей ярославцы имеют в своем активе всего шесть очков и занимают одиннадцатое место на Западе. В нынешнем сезоне в КХЛ эта отставка стала второй. Первым своего поста лишился главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач.

Мактавиш возглавил "Локомотив" в мае 2019-го года после вылета команды из плей-офф. До этого он девять сезонов возглавлял клуб НХЛ "Эдмонтон", с которым в 2006-м году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл "Каролине" в семи матчах. Помимо этого Мактавиш работал ассистентом наставника сборной Канады и в "Рейнджерс".

В свое время Мактавиш, выигравший четыре Кубка Стэнли как игрок, стал последним хоккеистом в НХЛ, игравшим без шлема.

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