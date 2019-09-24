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24.09.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амурской области поймали 14 "черных" золотодобытчиков

Текст: Дина Непомнящая

В бассейне ручья Средние Ингагли в Селемджинском районе Амурской области задержали несколько людей, незаконно работавших на месторождении рассыпного золота. У них не было лицензии на право пользования недрами, документов на водопользование и оформленного договора аренды лесного участка.

Фото: iStock
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Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды региона, 14 "черных" золотодобытчиков оказались гражданами КНР, которые теперь будут вынуждены уехать из России. Соответствующее решение уже вынесено Селемджинским районным судом. Также "нелегалам" грозит административная ответственность за нарушение закона.

Материалы проверочных мероприятий передадут региональным управлению Росприроднадзора и министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности. Они решат вопрос о возбуждении административных дел и оценке вреда, нанесенного окружающей среде.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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