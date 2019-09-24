В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели

Малый ракетный корабль "Смерч" впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" в акватории Японского моря, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Ракета была пущена по морской цели в ходе этапа заводских ходовых испытаний. Дрейфующая надводная цель, находящаяся на расстоянии 50 километров от корабля, была успешно поражена.

Для выполнения боевого упражнения было привлечено десять боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ТОФ.

МКР "Смерч" недавно прошел модернизацию в АО "Северо-Восточный ремонтный центр" на Камчатке и на "Дальзаводе" во Владивостоке. Корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснащен новой артиллерией.