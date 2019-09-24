Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Тигр напал на охотника в Хабаровском крае, потому что тот, вероятно, слишком близко подошел к его добыче.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, по предварительным данным, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтобы посмотреть урожай кедровых орехов. Это произошло в бассейне реки Сукпай, в 37 километрах от одноименного поселка Хабаровского края.

Так получилось, что мужчины остановились как раз рядом с тем местом, где хищник ел добытую им косулю. Когда они вышли на берег, через высокую прибрежную траву между ними и зверем оставалось не больше шести метров. Что произошло дальше, в точности установить сложно из-за отсутствия следов.

- На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя, - рассказал Арамилев.

Редкая кошка погибла сразу, а человек скончался в больнице.

Труп тигра отправлен на экспертизу, чтобы выяснить точные обстоятельства его гибели. Пока же специалисты склоняются к тому, что случившееся - трагическое стечение обстоятельств.