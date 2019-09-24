В Чувашии при пожаре погибли четверо бездомных

Следственное управление СК России по Чувашии устанавливает обстоятельства гибели четырех человек при пожаре.

По информации правоохранительных органов, ночью 24 сентября на территории коллективного сада "Дружба" в городе Чебоксары загорелась деревянная постройка. После того, как пожарные потушили огонь, были обнаружены останки четырех человек: трех мужчин и одной женщины. Следователи устанавливают их личности. Вероятно, что они вели бродяжнический образ жизни.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следователи проверяют различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: пожарно-техническая, медицинские и генетические.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.