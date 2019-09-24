В Оренбуржье на пожаре погибли три человека

Три человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в ночь на вторник в одном из жилых домов Орска.

Как сообщило МЧС по региону, жертвами трагедии стали две женщины и мужчина. Сигнал о пожаре в частном секторе поступил в 1 час 43 минуты. При проведении разведки внутри помещения огнеборцы обнаружили мужчину и женщину, которые спустя несколько минут скончались. Вскоре была обнаружена и хозяйка дома. Пострадавшую передали прибывшим сотрудникам "скорой помощи".

- К сожалению, спасти женщину не удалось - она скончалась через несколько часов, - уточнили в пресс-службе МЧС по Оренбургской области. - Со слов соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни и незадолго до пожара употреблял спиртное.

Ликвидировать пожар удалось в 4 часа 24 минуты. Огонь полностью уничтожил строение.

Предположительно, причиной пожара послужила неисправность электрооборудования. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.