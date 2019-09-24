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24.09.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске семья из четырех человек отравилась газом

Текст: Анна Шепелева

В Ульяновске двое взрослых и двое маленьких детей госпитализированы с признаками отравления предположительно угарным газом. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что утром во вторник в Ульяновске в областную детскую клиническую больницу из одной из квартир по улице Пионерской привезли двух 2-летних мальчиков. Скорее всего, дети отравились угарным газом.

Фото: depositphotos.com
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Представитель больницы пояснил "РГ", что дети поступили в состоянии средней степени тяжести, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Динамика положительная, проведены все обследования, дети получают кислородную терапию, - прокомментировали в лечебном учреждении.

Родственникам детей - их 46-летней бабушке и 26-летней матери также понадобилась медицинская помощь. .

Сейчас идет проверка всех обстоятельств ЧП, назначены экспертные исследования. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

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