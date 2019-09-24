Омск готовится к празднованию 75-й годовщины Великой Победы

Сегодня состоялось объединенное заседание Координационного общественного Совета и Координационного Совета общественных объединений ветеранов при мэре Омска. Посвящено оно предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам встречи представлен проект комплексного плана "Великая Победа великого народа", который предусматривает целый спектр мероприятий, от мер социальной поддержки участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда до проектов в сфере патриотического воспитания, благоустройства улиц, носящих имена героев.

В работе форума приняли участие руководители администрации города и регионального правительства, депутаты Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области, представители ветеранских и молодежных общественных объединений. Лейтмотив встречи - основные задачи в сфере культуры, патриотического воспитания подрастающего поколения, благоустройства городских территорий и памятных мест в период подготовки к знаковой дате.

В настоящее время идет процесс формирования оргкомитета праздника. Его возглавит мэр города Оксана Фадина. По инициативе главы муниципалитета сопредседателем коллегиального органа станет спикер горсовета Владимир Корбут, поскольку депутатский корпус будет играть ведущую роль в принятии нормотворческих, организационных и финансовых решений в период подготовки к юбилею. Кроме того, мэр предложила привлечь к работе в оргкомитете представителей молодежного актива - основной целевой аудитории всех предстоящих мероприятий.

- Общественное обсуждение праздничных проектов и задач - ключевое звено в реализации планов юбилейного года. В ходе формирования целостного концепта праздника и отдельных торжественных мероприятий важна каждая новая идея, поскольку мы хотим эту святую дату отметить по-особому, - отметила мэр города Омска Оксана Фадина. - С 1 января будущего года стартует событийный календарь, и фактически весь 2020 год, объявленный президентом России Годом памяти и славы, в жизни города и омичей пройдет под знаком памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

Участникам встречи был представлен проект комплексного плана творческих событий, объединенных слоганом "Великая Победа великого народа". Основные аспекты плана - это меры социальной поддержки для участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проекты в сфере патриотического воспитания, а также первоочередные задачи по благоустройству улиц, носящих имена героев и участников войны, памятных мест и мемориалов.

Сейчас наступает стадия обсуждения планов и внесения предложений. Одно из них, кстати, прозвучало уже на первой тематической встрече. Оксана Фадина предложила сделать темой будущей выставки "Флора - 2020" юбилей победы в Великой Отечественной войне. И эта инициатива была поддержана всеми участниками общественного обсуждения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска