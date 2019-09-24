Президента банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении 267 млн рублей

Петербургские следователи предъявили главе банка "Прайм Финанс" Михаилу Табунову обвинение в фальсификации финансовой отчетности и хищении 267 миллионов рублей.

Как сообщает Следственный комитет России, в ведомстве имеют основания полагать, что Табунов был причастен к пропаже денег из кассы банка. Деньги пропали в последние четыре года.

Между тем банк подавал регулятору финансовую отчетность, где эти средства фигурировали. В СК полагают, что документы подделывались, чтобы у Центробанка не возникло оснований для отзыва лицензии.

Тем не менее, регулятор заподозрил, что в банке есть проблемы, и летом "Прайм Финанс" лишился лицензии. В кредитной организации ввели временную администрацию, а несколько дней назад руководитель банка стал фигурантом уголовного дела.

На период следствия Табунов будет находиться под домашним арестом.