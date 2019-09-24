Спасатели Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой

Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Сыктывкара и слушатели Сыктывкарского учебного центра ФПС сняли клип на песню Ольги Бузовой "Лайкер". В видео огнеборцы, используя неожиданные творческие методы предупредили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, клип снят совместно с сыктывкарским видеографом Виорикой Дмитриевой. В ведомстве отмечают, что во время съемок спасатели обеспечили полную безопасность.

Сценарий для ролика взят из жизни. В центре событий история поссорившейся семейной пары. В пылу гнева супруга подожгла квартиру.

На подобные вызовы огнеборцы не только в Коми, но и в других регионах, выезжают регулярно. Авторы ролика надеются, что узнав себя, граждане не будут при бытовых ссорах использовать воспламеняющиеся предметы и горючие жидкости.