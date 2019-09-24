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24.09.2019 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасатели Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой

Текст: Вера Черенева (Коми)

Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Сыктывкара и слушатели Сыктывкарского учебного центра ФПС сняли клип на песню Ольги Бузовой "Лайкер". В видео огнеборцы, используя неожиданные творческие методы предупредили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

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Как сообщает ГУ МЧС по Коми, клип снят совместно с сыктывкарским видеографом Виорикой Дмитриевой. В ведомстве отмечают, что во время съемок спасатели обеспечили полную безопасность.

Сценарий для ролика взят из жизни. В центре событий история поссорившейся семейной пары. В пылу гнева супруга подожгла квартиру.

На подобные вызовы огнеборцы не только в Коми, но и в других регионах, выезжают регулярно. Авторы ролика надеются, что узнав себя, граждане не будут при бытовых ссорах использовать воспламеняющиеся предметы и горючие жидкости.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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