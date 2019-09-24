Сыктывкарец заплатит 479 тысяч рублей за курение в самолете

Жителю столицы Коми предстоит выплатить 479 тысяч рублей за вынужденную посадку самолета, на борту которого он покурил. Соответствующее решение вынес Сыктывкарский городской суд.

Как сообщается в релизе ведомства, когда мужчина закурил сигарету, сработал детектор дыма и командир самолета принял решение немедленно идти на посадку.

Внеплановая посадка в Минске, обслуживание в аэропорту, дозаправка обошлись авиакомпании в крупную сумму. И именно ее перевозчик решил взыскать с пассажира.

Стоит отметить, что сам пассажир, когда понял, к чему привела выкуренная им сигарета, попытался наврать подошедшей к нему стюардессе, что не курил. Но доказательства нарушений были слишком очевидны, запах дыма быстро распространился по салону.