В Петербурге из школы эвакуировали около 900 человек

Из школы №601 Приморского района Санкт-Петербурга (Приморский проспект, 143) эвакуировали учеников и педагогов. В общей сложности - около девятисот человек.

Об этом сами ученики сообщили в соцсетях. На фотографиях, которые они и жители ближайших домов выложили в сеть, - машины скорой помощи и службы разминирования возле здания школы.

По неофициальной информации, руководство школы получило анонимный звонок о минировании учебного заведения. Угрозу игнорировать не стали: обратились к силовикам и приняли меры безопасности - вывели коллектив из здания на территорию школьного стадиона.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от подробностей по этому делу воздержались, но информацию об эвакуации подтвердили. "Сотрудники полиции проверяют сообщение об обнаружении бесхозного предмета", - сказали корреспонденту "РГ" в ведомстве.