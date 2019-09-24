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24.09.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Симферополя вернет городу более трех миллионов рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Экс-глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев возместит в бюджет муниципалитета 3 миллиона 289 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного преследования. Еще 40 тысяч рублей экс-мэр заплатит в качестве штрафа. Об этом говорится в решении суда Киевского района Симферополя.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Напомним, Бахареву инкриминировали превышение полномочий, следствием чего стал ущерб бюджету города. Осенью 2015 года бывший мэр передал территорию хозяйственного двора МУП "Железнодорожный жилсервис" и расположенные на нем постройки в распоряжение строительной компании. При этом договор аренды заключен не был. Речь идет о земельном участке площадью 4900 квадратных метров и строениях площадью около 300 квадратных метров, расположенных по адресу улица Маршала Жукова, 44.

Как установила судебная строительно-техническая экспертиза, сумма ущерба бюджету города в результате сдачи имущества без договора аренды составила 3 миллиона 289 тысяч рублей. Именно такую сумму экс-мэр обязался добровольно компенсировать. После этого следствие и прокуратура ходатайствовали о прекращении в отношении него уголовного дела. Помимо этого, суд обязал Бахарева выплатить 40 тысяч рублей штрафа.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Борьба с коррупцией
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