Экс-мэр Симферополя вернет городу более трех миллионов рублей

Экс-глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев возместит в бюджет муниципалитета 3 миллиона 289 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного преследования. Еще 40 тысяч рублей экс-мэр заплатит в качестве штрафа. Об этом говорится в решении суда Киевского района Симферополя.

Напомним, Бахареву инкриминировали превышение полномочий, следствием чего стал ущерб бюджету города. Осенью 2015 года бывший мэр передал территорию хозяйственного двора МУП "Железнодорожный жилсервис" и расположенные на нем постройки в распоряжение строительной компании. При этом договор аренды заключен не был. Речь идет о земельном участке площадью 4900 квадратных метров и строениях площадью около 300 квадратных метров, расположенных по адресу улица Маршала Жукова, 44.

Как установила судебная строительно-техническая экспертиза, сумма ущерба бюджету города в результате сдачи имущества без договора аренды составила 3 миллиона 289 тысяч рублей. Именно такую сумму экс-мэр обязался добровольно компенсировать. После этого следствие и прокуратура ходатайствовали о прекращении в отношении него уголовного дела. Помимо этого, суд обязал Бахарева выплатить 40 тысяч рублей штрафа.