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24.09.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бывшая руководитель предприятия "Крым-Фармация" приговорена к семи годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Экс-мэр Симферополя вернет городу более трех миллионов рублей

Следствие установило, что Ирина Бахлина, будучи директором ГУП РК "Крым-Фармация", в конце 2017 года заключила контракты с двумя компаниями на поставку медицинских препаратов. Сумма договоров была не маленькой - 25 миллионов рублей. Однако вплоть до весны 2018 года ни по одному из заключенных контрактов предприятие не рассчиталось. Когда же партнеры стали предъявлять претензии, Бахлина потребовала от них взятку в размере пяти процентов общей суммы долга. В противном случае директор грозила вовсе не оплачивать счета.

После перевода контрагентам части долга, в одном из кафе крымской столицы на тот момент руководитель "Крым-Фармация" была задержана с поличным при передаче ей взятки в размере 400 тысяч рублей.

Суд согласился с доводами следствия, назначив экс-руководителю аптечной сети испытательный срок на пять лет. Она также заплатит штраф в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, Ирина Бахлина будет ограничена в правах, она не сможет занимать ряд руководящих должностей. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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