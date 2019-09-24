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24.09.2019 12:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гордума Екатеринбурга назначила дату опроса по строительству храма

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опрос горожан по поводу строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге проведут в воскресенье, 13 октября. В опросном листе гражданам предложат выбрать одну из двух площадок.

Решение приняли депутаты сегодня на заседании гордумы. Об этом сообщается на официальном портале города. Площадки будет две, а не три, как планировалась ранее. Останутся участки на месте Приборостроительного завода (Горького, 17) и за Макаровским мостом (в границах улиц Энергостроителей - набережной Рабочей Молодёжи - Челюскинцев). Место на перекрестке улиц Фурманова и Белинского депутаты исключили из-за того, что участок находится в федеральной собственности.

Фото: Владимир Ештокин
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- Нами было проработано большое количество площадок для строительства. На сегодняшний день только две возможны для использования. Есть определённые преимущества каждой из них. На площадке бывшего Уральского приборостроительного завода планируется размещение культурного Русского центра вне зависимости от результатов опроса, - передает пресс-служба мэрии слова главы города Александра Высокинского.

Для проведения мероприятия изготовят более 800 тысяч бюллетеней. Примерная стоимость проведения опроса составит не более шести миллионов рублей.

- Принять участие в опросе смогут исключительно совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице, - говорится в сообщении.

Напомним, собор святой великомученицы Екатерины планировали построить к 300-летию уральской столицы. Изначально его хотели поставить на месте сквера у Театра Драмы. Однако горожане выразили недовольство и потребовали сохранить зеленую зону. Городские власти решили выбрать другие площадки и провести опрос населения. Спорную площадку исключили из списка мест строительства на заседании гордумы в июне.

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