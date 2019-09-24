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25 сентября 2019 г. 19:55
Общество
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 215(7973)

Война не закончена

Стали известны имена 239 солдат и офицеров, похороненных на заброшенном кладбище
"Война полковника Круглова" - так назывался материал, опубликованный в "РГ" 26 июня 2019 года. В нем мы рассказали, как житель Екатеринбурга полковник в отставке Александр Круглов несколько лет сражается с чиновниками за сохранение могил воинов, умерших в эвакогоспиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны. Гражданское кладбище в микрорайоне Уктус, где были похоронены солдаты и офицеры, давно запущенно, могилы почти сровнялись с землей, но горожане все же поставили скромные надгробия из арматуры с красными звездами и иногда приносят к ним цветы. Чиновники же утверждают: установить фамилии солдат и офицеров не представляется возможном, а само кладбище стало частью лесопарка.
Могилы на уктусском кладбище почти сровнялись с землей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Могилы на уктусском кладбище почти сровнялись с землей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

После публикации мы получили ответ за подписью директора департамента внутренней политики правительства Свердловской области Антона Третьякова. Господин Третьяков благодарит журналистов "за неравнодушное отношение к увековечению памяти защитников Отечества" и в очередной раз сообщает: "...места захоронений не установлены", а "лесные парки являются природными комплексами, сочетающими рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, познавательные и лесохозяйственные функции". Поэтому "размещение кладбищ и захоронений не является видом разрешенного использования указанной территории". Однако после прочтения письма осталось непонятным, что делать с могилами воинов.

Пока где-то там, наверху, "рассматриваются возможности", кто-то взял в руки лопату и приподнял над землей могильные холмики с красными звездами

Другие люди, в чью компетенцию входит решение вопроса - представители администрации Екатеринбурга и Центрального военного округа, от проблемы не отмахнулись: побывали на кладбище, встретились с Александром Петровичем Кругловым и журналистами. Более того, наконец стали известны имена и фамилии похороненных солдат.

"В 2018-2019 годах в результате кропотливой работы военным комиссариатом Свердловской области выявлено 954 воина, фамилии которых не увековечены… 239 из них захоронены на Уктусском кладбище", - говорится в ответе заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковника Журавлева.
Читатель "Родины" ищет потомков русских солдат, похороненных в немецкой земле

Замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов пообещал провести в ближайшее время на территории кладбища субботник, "поскольку граждане настаивают на особом надзоре за указанными в статье захоронениями". Кроме того, он сообщил, что в министерство природных ресурсов Свердловской области "направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность оборудования в указанном месте ограждения и памятно-информационного знака".

Деньги на благое дело должны найтись: согласно информации регионального минфина, по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" на 2019-2024 гг. муниципальным образованиям выделят 90 миллионов рублей на благоустройство, восстановление, ремонт и реставрацию воинских захоронений.

Но главное событие произошло незаметно для посторонних глаз. Пока где-то там, наверху, "рассматриваются возможности", кто-то взял в руки лопату и приподнял над землей могильные холмики с синими треногами и красными звездами. Мы не смогли узнать, кто это, но благодаря таким людям жива надежда на то, что вопрос с воинским захоронением решат по совести, а не по инструкции о "видах разрешенного использования".

"РГ" будет следить за этой темой.

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