После публикации мы получили ответ за подписью директора департамента внутренней политики правительства Свердловской области Антона Третьякова. Господин Третьяков благодарит журналистов "за неравнодушное отношение к увековечению памяти защитников Отечества" и в очередной раз сообщает: "...места захоронений не установлены", а "лесные парки являются природными комплексами, сочетающими рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, познавательные и лесохозяйственные функции". Поэтому "размещение кладбищ и захоронений не является видом разрешенного использования указанной территории". Однако после прочтения письма осталось непонятным, что делать с могилами воинов.
Другие люди, в чью компетенцию входит решение вопроса - представители администрации Екатеринбурга и Центрального военного округа, от проблемы не отмахнулись: побывали на кладбище, встретились с Александром Петровичем Кругловым и журналистами. Более того, наконец стали известны имена и фамилии похороненных солдат.
"В 2018-2019 годах в результате кропотливой работы военным комиссариатом Свердловской области выявлено 954 воина, фамилии которых не увековечены… 239 из них захоронены на Уктусском кладбище", - говорится в ответе заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковника Журавлева.
Замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов пообещал провести в ближайшее время на территории кладбища субботник, "поскольку граждане настаивают на особом надзоре за указанными в статье захоронениями". Кроме того, он сообщил, что в министерство природных ресурсов Свердловской области "направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность оборудования в указанном месте ограждения и памятно-информационного знака".
Деньги на благое дело должны найтись: согласно информации регионального минфина, по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" на 2019-2024 гг. муниципальным образованиям выделят 90 миллионов рублей на благоустройство, восстановление, ремонт и реставрацию воинских захоронений.
Но главное событие произошло незаметно для посторонних глаз. Пока где-то там, наверху, "рассматриваются возможности", кто-то взял в руки лопату и приподнял над землей могильные холмики с синими треногами и красными звездами. Мы не смогли узнать, кто это, но благодаря таким людям жива надежда на то, что вопрос с воинским захоронением решат по совести, а не по инструкции о "видах разрешенного использования".
"РГ" будет следить за этой темой.