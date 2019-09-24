В Челябинске строительство развязки остановили краеведы

Челябинские власти приостановили строительство дорожной развязки из-за вмешательства краеведов, уверенных, что в историческом слое могут находиться археологические памятники, сообщила во вторник ОТР.

Прежде чем запустить на площадку экскаваторы и другую тяжелую технику по закону необходимо пригласить туда археологов. На территории, где начались работы, могут находиться артефакты 18 века. Границы культурного слоя давно определены и нанесены на карту города. Но в мэрии решили, что, если на поверхности ничего ценного не видно, значит под землей тоже искать не нужно, и разрешили стройку. Краевед Юрий Латышев через суд потребовал допустить на объект археологов.

- Провести археологические раскопки не так уж сложно, - считает Латышев. - Там, где экскаватор углубляется более чем на полметра, предварительные нужно осмотреть исторический слой. К сожалению, этого не было сделано.

На стороне краеведов и областной Госкомитет по охране объектов культурного наследия. Специалисты провели проверку и запретили продолжать строительство. В итоге мэрия остановила работы, пока археологи не проведут экспертизу. Правда, за время разбирательств на месте успели вырыть котлован площадью 150 квадратных метров.