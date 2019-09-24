В Екатеринбурге нашелся пропавший накануне журналист

Журналист службы информации "URA.RU" Александр Поздеев объявился после того, как коллеги и супруга заявили о его пропаже.

Мужчина накануне выехал из дома на работу между 14 и 15 часами. После этого он не выходил на связь, телефоны были отключены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Свердловской области. Была организована доследственная проверка. К поискам сразу подключилась полиция и городские СМИ, однако информация о месте нахождения не потребовалась. К утру он объявился лично.

- Журналист сам вернулся домой сегодня на личном автомобиле. Пообещал в ближайшее время вместе с супругой дать пояснения по поводу того, где находился все это время, в отделе полиции номер семь, в котором вчера вечером его жена сделала официальное заявление. Широкомасштабным поисковым мероприятиям полиции дан отбой, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что всю ночь сотрудники розыска отрабатывали версии, связанные с исчезновением мужчины. В том числе, ту, что связана с профессиональной деятельностью. На данный момент, по словам Горелых, можно говорить о том, что исчезновение произошло по личным причинам и с журналистикой не связано.