Sanlorenzo SD96: первая яхта с дизайном от Патриции Уркиолы

В сентябре на Каннском яхтенном фестивале верфь Sanlorenzo презентовала новую модель яхты - Sanlorenzo SD96. Для работы над дизайном интерьера была приглашена Патриция Уоркиола - один из самых именитых дизайнеров современности. Это первый яхтенный проект Уркиолы.

Способность воспринимать новые тренды, сохраняя верность наследию, и смелость выходить за привычные границы, побудили Sanlorenzo начать это партнерство. Продолжая свое многолетнее сотрудничество с миром искусства, итальянская верфь Sanlorenzo, один из законодателей моды в яхтинге, доверила Патриции Уркиоле дизайн интерьера новой яхты. Дизайн экстерьера разработан студией Zuccon International Project.

В новой модели SD96 цели дизайна достигнуты без компромиссов в области пространства, объема и гармоничных пропорций, и в то же время с глубоким уважением к сложившемуся образу яхт от Sanlorenzo.

Патриция Уркиола разработала интерьер с возможностями трансформации, чтобы яхта могла адаптироваться к потребностям тех, кто на ней живет. Характерный стиль испанского архитектора и дизайнера - перетекающие друг в друга пространства, где минималистский подход сочетается с коллекцией тщательно отобранных материалов, вызывающих мысли о море.

Официально представленная на 2019 Cannes Yachting Festival, SD96 - младшая модель знаменитой серии полуводоизмещающих яхт SD. Яхта SD96 длиной 28 м пришла на смену SD92 - чрезвычайно успешной модели, которую верфь начала производить в 2007 году и спустила на воду 27 корпусов.

Планировка SD96 основана на концепции дизайна Филиппа Бриана в сочетании с обширным опытом и инженерными традициями итальянской верфи. Обводы были протестированы в испытательном бассейне в Голландии, что показало отличные скоростные характеристики для 28-метровой водоизмещающей яхты. SD96 может комфортно ходить в широком диапазоне скоростей: на скорости 10 узлов обеспечивается максимальная экономия топлива, 15 узлов - круизный режим, а максимальная скорость - 20 узлов, что делает эту водоизмещающую яхту действительно уникальной. Великолепные ходовые качества стали возможны благодаря особому дизайну корпуса с очень острым профилем и вертикальным форштевнем. При этом такие формы не уменьшили внутренний объем, который прекрасно интегрирован в дизайн внешних линий.

Почему разработка интерьера SD96 была доверена Патриции Уркиоле? Дело в том, что Sanlorenzo уже привлекала к сотрудничеству таких известных дизайнеров как Антонио Читтерио, Патрисия Вьель и Пьеро Лиссони (он стал арт-директором компании с 2018 года), благодаря чему удалось воплотить новое видение интерьера и переосмыслить концепцию пространства на борту.

"Я выбрал Патрицию, потому что нам хотелось привнести в интерьеры яхт Sanlorenzo больше женственности, что до настоящего времени было чуждым миру современного яхтинга. Сегодня она - самая востребованная на глобальном уровне женщина-дизайнер, во многом благодаря ее таланту сочетать красоту и комфорт. Всем ее проектам свойственна капля иронии, поэтическая чуткость и большое уважение к тяжелой работе мастеров", - пояснил Массимо Перотти, президент Sanlorenzo.