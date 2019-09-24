Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм. Россияне ответили на попытку соперников двумя штрафными в исполнении Юрия Кушнарева - 6:5. С таким счетом команды ушли на перерыв. Однако на вторую половину встречи сил у российских регбистов не хватило. Сборная Самоа совершила еще пять успешных попыток и две реализации. На это дроп-голом ответил все тот же Кушнарев, принесший команде все девять очков.

В следующем матче 3 октября сборная России сыграет с командой Ирландии, возглавляющей мировой рейтинг.