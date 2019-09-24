СМИ: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Немаловажный советский, российский актер, продюсер и сценарист Сергей Леонидович Гармаш был госпитализирован из ростовского аэропорта Платов, в котором получил травму.

Как сообщает РЕН ТВ, "по некоторым данным, мужчина разбил голову" и был доставлен в больницу Новочеркасска.

При этом, по словам очевидцев инцидента, артист был нетрезв. Однако подтверждения этой информации пока нет - обращает внимание канал.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Гармаш родился в 1958 году в Херсоне. На экранах - с середины восьмидесятых.

Среди работ - фильмы и сериалы "Утомленные солнцем 2", "Стиляги", "Анна Каренина" 2009 года, "Обитаемый остров", "Морфий", "Ворошиловский стрелок", "Мастер и Маргарита" 1994-го.