Новости

Жена Сергея Гармаша опровергла информацию о полученной им травме 13:42
Актер Александр Числов до конца скрывал от родных свой страшный диагноз 12:47
Вышли два тизера хоррор-сериала М. Найта Шьямалана 12:12
Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 11:33
Умер один из создателей "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Мендел 11:07

СМИ: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Новости
    24.09.2019, 12:26
Текст:   Олег Усков

Немаловажный советский, российский актер, продюсер и сценарист Сергей Леонидович Гармаш был госпитализирован из ростовского аэропорта Платов, в котором получил травму.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова

Как сообщает РЕН ТВ, "по некоторым данным, мужчина разбил голову" и был доставлен в больницу Новочеркасска.

При этом, по словам очевидцев инцидента, артист был нетрезв. Однако подтверждения этой информации пока нет - обращает внимание канал.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Гармаш родился в 1958 году в Херсоне. На экранах - с середины восьмидесятых.

Среди работ - фильмы и сериалы "Утомленные солнцем 2", "Стиляги", "Анна Каренина" 2009 года, "Обитаемый остров", "Морфий", "Ворошиловский стрелок", "Мастер и Маргарита" 1994-го.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 23.09.2019
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 23.09.2019
Умер легендарный актер хорроров, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг 23.09.2019
Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала 23.09.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Вторжения" - продолжения "Притяжения" Бондарчука 23.09.2019
Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст" 23.09.2019
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 23.09.2019
⧣ происшествия
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 23.09.2019
Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату 22.09.2019
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию 21.09.2019
⧣ Сергей Гармаш
Фото: kinopoisk.ru
"Тайная жизнь домашних животных 2": о неврозах для самых маленьких 13.06.2019
"Движение вверх": новая спортивная драма о "победе вопреки" 27.12.2017
В Москве показали фильмы о революции в формате 360 06.12.2017