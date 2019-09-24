СМИ: Погибли трое моряков американского авианосца

Трое моряков авианосца USS George H.W. Bush ушли из жизни вследствие самоубийства на прошлой неделе, сообщило командование ВМС США.

"С тяжелым сердцем я могу подтвердить потерю трех моряков на прошлой неделе в отдельных, не связанных между собой инцидентах", - цитирует командира авианосца капитана Шона Бейли телеканал Fox News. По его словам, инциденты произошли за пределами корабля, который находится в доке для ремонта на военной базе "Норфолк" в штате Вирджиния.

Со своей стороны, пресс-секретарь командования ВМС Атлантика контрадмирал Дженнифер Крэгг уточнила, что военнослужащие служили в разных подразделениях, связи между смертями нет. Она отметила, что в настоящее время на авианосце работает специальная комиссия. После изучения всех материалов будет сделаны организационные выводы.

Издание Navy Times информирует, что власти города Хэмптон-Роудс, где проживали военнослужащие, приписанные к авианосцу George H. W. Bush, проводят расследование по факту происшествия при содействии федеральных правоохранительных органов.