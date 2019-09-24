Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам

В США арестован 24-летний военнослужащий Джаретт Уильям Смит. Он служил в Форте Рили в Арканзасе. По данным министерства юстиции, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, Смит обвиняется в целом букете преступлений.

В частности, через социальные сети он заявил о планировании нападений, к примеру, на информационное агентство CNN и на кандидата в президенты от демократической партии США Бето О`Рурка. Более того, своих сторонников он, опять же через соцсети, обучал навыкам создания бомбы в домашних условиях.

Как сообщает немецкое издание, Смит даже сообщал "рецепт" изготовления бомбы одному из сотрудников Федерального бюро расследований, работающему под прикрытием. Эксперты в ФБР, кстати, сочли этот "рецепт" вполне действенным.

А самодельные бомбы Смит планировал использовать в своих терактах, в том числе в отношении CNN и местных информационных служб, а также для уничтожения мачт мобильной связи. Подобные акты, по мнению неудавшегося бомбиста должны были посеять хаос в стране.

Ненависть у Смита вызывают также американские антифашисты, которых он также собирался ликвидировать. Лишним подтверждением тому стало высказанное им в Facebook желание отправиться на Украину, чтобы примкнуть к неонацисткому полку "Азов", который считается террористической группировкой даже в США (организация запрещена в России - прим. ред.). Так, ранее палата представителей Конгресса отдельно оговорила условие предоставления Украине военной помощи - она не должна попадать в распоряжение "Азова". Официально неонацисты не относятся к украинской армии, и входят в состав МВД.

Судебные слушания по делу Смита запланированы на четверг. Солдату грозит 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.